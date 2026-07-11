Elisa Lucinda e seu show de lucidez em ‘Coração Acelerado’
Atriz interpreta a carismática Zuzu na trama das 7 da TV Globo
Com a chegada de gente cada vez mais jovem aos elencos, Elisa Lucinda, 68 anos, encara com desenvoltura o fato de ser a mais velha em Coração Acelerado, a novela global das 7. “Todo mundo pode pensar que você é celebridade, menos você mesma”, acredita ela, avessa aos estrelismos e deslumbramentos de uma parte da turma novata. Em cena, a atriz interpreta Zuzu, uma “divertida mulher livre”, como define, dona de um ônibus que viaja Brasil afora levando a bordo artistas em começo de carreira. Ainda vive na trama um amor maduro com o personagem do amigo Marcos Caruso. “O papel ajuda a quebrar tabus, e gosto disso”, fala a veterana, que adora um improviso no set.
Com reportagem de Giovanna Fraguito
Publicado em VEJA de 10 de julho de 2026, edição nº 3003