Eliana será dirigida pelo marido na TV Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Agora contratada pela Globo, Eliana terá, entre as tarefas, apresentar o The Masked Singer Brasil, incluindo um especial no final deste ano. O curioso é que a atração tem como diretor Adriano Ricco, seu marido, com quem tem uma filha, Manuela, 6 anos. Ricco mantém presença reservada nas redes sociais, e está no comando do reality desde sua estreia em 2021. O casal se conheceu através de amigos em comum há 10 anos. Eliana também é mãe de Arthur, 12 anos, do antigo relacionamento com João Marcello Bôscoli.

Ricco está na emissora desde em 2007. Já dirigiu Domingão do Faustão, Caldeirão do Huck e Domingão com Huck. Atualmente, é o diretor do Altas Horas, além de ter contribuído em produções como Criança Esperança.