Eliana prepara novidades para tentar dar novo ritmo ao ‘Em Família’
Apresentadora vai voltar ao ar nos domingos da Globo após uma breve pausa
Após uma breve pausa na programação para dar espaço à cobertura da Copa do Mundo, o Em Família com Eliana já tem data para voltar à grade da Globo. A atração comandada por Eliana retorna com episódios inéditos a partir de 12 julho, apostando em novidades para tentar fortalecer um formato que, na estreia, deixou a desejar.
A primeira fase do programa chamou atenção pela presença da apresentadora e pela proposta de reunir histórias de família, mas também deixou a sensação de familiaridade excessiva com outros dominicais da televisão. A falta de elementos capazes de diferenciar a atração em meio a uma concorrência marcada por formatos já conhecidos acabou sendo um tropeço do projeto.
Para a nova etapa, Eliana promete uma dinâmica mais movimentada, com novos quadros, entrevistas e experiências inéditas. A ideia é acrescentar mais personalidade ao programa e ampliar o espaço para momentos de entretenimento, além das histórias emocionais que já fazem parte da identidade da apresentadora.
Uma das apostas é o quadro “Invertidamente”, formato criado na Holanda que coloca convidados famosos dentro de uma caixa em uma posição invertida, desafiando o equilíbrio e criando situações inusitadas. “A caixa não deixa ninguém parado e muito menos em pé. A pessoa está sempre numa posição invertida, desafiando a lei da gravidade. Não tem prêmio. É muito instigante porque cada família reage de um jeito. E esse game é uma novidade nunca vista no Brasil”, explicou Eliana.
A estreia do novo quadro está prevista para 26 de julho, com participações de nomes como Gracyanne Barbosa e Gil do Vigor. A expectativa é que os novos elementos ajudem o programa a encontrar uma identidade mais própria e se afastar da impressão inicial de repetir fórmulas já conhecidas da televisão.
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