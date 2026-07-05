Eliana prepara novidades para tentar dar novo ritmo ao ‘Em Família’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Após uma breve pausa na programação para dar espaço à cobertura da Copa do Mundo, o Em Família com Eliana já tem data para voltar à grade da Globo. A atração comandada por Eliana retorna com episódios inéditos a partir de 12 julho, apostando em novidades para tentar fortalecer um formato que, na estreia, deixou a desejar.

A primeira fase do programa chamou atenção pela presença da apresentadora e pela proposta de reunir histórias de família, mas também deixou a sensação de familiaridade excessiva com outros dominicais da televisão. A falta de elementos capazes de diferenciar a atração em meio a uma concorrência marcada por formatos já conhecidos acabou sendo um tropeço do projeto.

Para a nova etapa, Eliana promete uma dinâmica mais movimentada, com novos quadros, entrevistas e experiências inéditas. A ideia é acrescentar mais personalidade ao programa e ampliar o espaço para momentos de entretenimento, além das histórias emocionais que já fazem parte da identidade da apresentadora.

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Uma das apostas é o quadro “Invertidamente”, formato criado na Holanda que coloca convidados famosos dentro de uma caixa em uma posição invertida, desafiando o equilíbrio e criando situações inusitadas. “A caixa não deixa ninguém parado e muito menos em pé. A pessoa está sempre numa posição invertida, desafiando a lei da gravidade. Não tem prêmio. É muito instigante porque cada família reage de um jeito. E esse game é uma novidade nunca vista no Brasil”, explicou Eliana.

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A estreia do novo quadro está prevista para 26 de julho, com participações de nomes como Gracyanne Barbosa e Gil do Vigor. A expectativa é que os novos elementos ajudem o programa a encontrar uma identidade mais própria e se afastar da impressão inicial de repetir fórmulas já conhecidas da televisão.

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