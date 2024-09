Eliana distribui amores à emissora de TV no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Depois de deixar o SBT, Eliana, 51 anos, fez sua primeira aparição no Rock in Rio, nesta sexta-feira, 20, ao lado do marido, Adriano Ricco. Sem se comprometer com ninguém, a apresentadora elogiou a emissora de Silvio Santos, que morreu em agosto, diz estar em uma fase muito especial na Globo e, para finalizar, disse que ama música e é uma grande fã do festival. Simpática, Eliana ainda distribuiu beijos para os fãs.