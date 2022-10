Eleitores de Lula e Bolsonaro respondem se casariam com apoiador do rival

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 26 out 2022, 15h55 - Publicado em 26 out 2022, 15h23

Por Valmir Moratelli Atualizado em 26 out 2022, 15h55 - Publicado em 26 out 2022, 15h23

O site de relacionamento Coroa Metade, voltado para pessoas a partir de 40 anos, enviou nesta semana uma pesquisa de “amor e política” para seus usuários. Eles tiveram que responder a duas perguntas: “Como será seu voto no segundo turno?” (Lula, Bolsonaro, Branco, Nulo ou Abstenção); e “Você se casaria com uma pessoa que votará em candidato diferente do seu no segundo turno?”. Foram consideradas apenas as respostas de quem assinalou Lula ou Bolsonaro.

Para o diretor do site, Airton Gontow, o resultado foi surpreendente. Tanto entre os apoiadores de Lula quanto entre os de Bolsonaro, não foi colocado o “não” como resposta majoritária. “Temos acompanhado amigos que encerraram amizades por causa da política, de irmãos que pararam de conversar e até de filhos que deixaram de frequentar a casa dos pais. Por isso julgávamos que o posicionamento político teria peso maior no relacionamento. Mas não foi o que ocorreu”, conta Gontow. Veja o resultado a seguir:

Eleitor de Lula: Casaria com alguém que votasse em Bolsonaro?

Sim – 234 votos – 59,54%

Não – 108 votos – 27,48%

Continua após a publicidade

Não tem certeza – 24 votos – 6,10% / Prefere não responder – 27 votos – 6,87%

Eleitor de Bolsonaro: Casaria com alguém que votasse em Lula?

Sim – 252 votos – 45,65%

Não – 159 votos – 28,80%

Não tem certeza – 78 votos – 14,13% / Prefere não responder – 63 votos – 11,41%