Ela de novo! Anitta dispensa extravagância reinante em gala de NY

Para onde quer que se olhe, lá está Anitta cantando, rebolando, anunciando, dando entrevistas e, nos últimos tempos, emitindo opinião e batendo boca nas redes sociais. Sendo assim, claro que ela não faltaria à noite de gala do Met — sua segunda passagem, aliás, pela mais badalada reunião de celebridades de Nova York. Inesperadamente para quem mostra tudo o tempo todo (no ano passado, seu vestido descobria praticamente um lado inteiro do corpo), Anitta, 29 anos, dispensou a extravagância reinante no ambiente e surgiu toda elegante em um longo roxo com fios de pérola no decote, assinado por Jeremy Scott, da Moschino. O comedimento durou pouco: na festa pós-gala, o segundo Moschino tinha costas de fora, cores vibrantes e uma saia de franjas que ela ergueu até o limite na hora de dançar.

Publicado em VEJA de 11 de maio de 2022, edição nº 2788