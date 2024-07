Eike Batista é processado por seu ex-advogado; entenda motivo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Eike Batista está sendo cobrado na Justiça pelo escritório de advocacia Sérgio Bermudes. O escritório, um dos mais importantes do país, localizado no Rio de Janeiro, atendeu o empresário em vários casos, mas alega não ter recebido o que era de acordo. Segundo a ação impetrada na 36° Vara Cível do Rio de Janeiro, a qual a coluna GENTE teve acesso, os valores correspondem aos honorários devidos na defesa de Eike contra o atual presidente do Flamengo Rodolfo Landim até 2019.

Em 2020, Sergio Bermudes deixou a defesa de Eike em duas dezenas de processos cíveis e administrativos em tribunais do Rio, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul e na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em 2017, o empresário foi condenado a 30 anos de prisão por corrupção ativa e lavagem de dinheiro. O crime envolveu o pagamento de 16,5 milhões de dólares em propina para o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, que também foi preso. Hoje, Eike Batista cumpre prisão domiciliar.