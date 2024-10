Eduardo Suplicy fala de tratamento do câncer linfático

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O deputado Eduardo Suplicy (PT), de 83 anos, parlamentar mais votado em São Paulo em 2022, anunciou nesta segunda-feira, 28, que foi diagnosticado com linfoma não Hodgkin, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático. Em comunicado publicado nas redes sociais, o político afirmou que recebeu o diagnóstico da doença em julho e que já está fazendo um tratamento imunoquimioterápico – que combina medicamentos endovenosos tradicionais com outros que estimulam o sistema de defesa do corpo – para a doença com o hematologista Celso Arrais, coordenador da hematologia do Hospital Nove de Julho.

Ele ainda disse que, apesar da doença, continua as atividades parlamentares na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), além de frequentar as aulas de ginástica que o fazem ter disposição de participar intensamente da vida pública da cidade nas últimas décadas. “Felizmente meus exames já apresentam bons resultados. Por recomendação médica, estou com atividades públicas restritas por causa da minha baixa imunidade. Agradeço o apoio, as orações e as energias positivas para que eu possa me recuperar o mais breve possível. A minha luta só termina quando eu vir implantada no Brasil e no mundo a Renda Básica de Cidadania. Felicidades a todas e todos!”, apresenta trecho.

Em 2023, Suplicy informou que foi diagnosticado com a doença de Parkinson e submetido a um tratamento com Cannabis medicinal.