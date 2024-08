Eduardo Sterblitch prevê crítica de evangélicos em ‘Os Outros’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No dia 15 de agosto estreia a nova temporada de Os Outros, série do Globoplay criada e escrita por Lucas Paraizo, com direção artística de Luisa Lima. Desta vez, a trama se desenrola em um condomínio de casas de classe alta, o fictício Barra Star Dream, no mesmo bairro da Barra da Tijuca que abrigou a história da primeira leva de episódios.

A trama resgata personagens da primeira temporada, como Cibele (Adriana Esteves), Amâncio (Thomás Aquino), Marcinho (Antonio Haddad), Sérgio (Eduardo Sterblitch), Lorraine (Gi Fernandes) e Joana (Kênia Bárbara). O ponto de partida para esta sequência é a busca incansável de Cibele por seu filho desaparecido, Marcinho, e a mudança de Sergio para seu novo condomínio, além de sua eleição à câmara dos Vereadores, após ter sido inocentado na justiça.

Na coletiva de imprensa, Sterblitch comentou que preve a crítica de evangélicos para a segunda parte da história, que conta com novos personagens como Raquel (Letícia Colin), uma corretora de imóveis evangélica. “É tanto preconceito que se tem com crente, que se tem com galera evangélica, que vai acontecer a virada da virada. A galera evangélica vai ficar com preconceito da gente. Eu quero que isso acontece”, disse Eduardo sendo interrompido por Letícia. “Não concordo, a gente fala de amor, de afeto, muito mais do que religião”.

“Eu já curei meu pai com louvor evangélico, não estou falando isso da visão artística, falo enquanto uma pessoa cristã. Muitas vezes foi colocado essa questão evangélica com preconceito, pela primeira vez não está rolando isso”, completou o ator.