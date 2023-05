Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No papel de celebrante, o prefeito do Rio Eduardo Paes comandou o casório de Guilherme Schleder, seu secretário de Esporte, com Camila Lipiani. A megafesta aconteceu no resort PortoBello, em Angra dos Reis, litoral sul-fluminense, neste sábado, 27. Vale lembrar que na quinta-feira, 25, o prefeito foi internado às pressas com crise renal. Recuperou-se a tempo de vestir a toga de ‘juiz de paz’ por um dia.