Eduardo Paes se antecipa a Lula para confirmar sede do Brics 2025

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Depois de oferecer a cidade ao presidente Lula (PT) na rede social X, o prefeito Eduardo Paes (PSD) anunciou, na manhã desta sexta-feira, 6, que o encontro da cúpula do Brics, grupo formado por países emergentes, que reúne o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, será realizado no Rio em 2025.

“O Brics vai vir ano que vem pra cá. Ele (Lula) disse que não podia anunciar mas dane-se. Disse que eu podia fazer o pedido para ele e tudo. Mas já estou anunciando. E não adianta confirmar com ele que ele não vai confirmar porque está cheio de gente no governo querendo levar para as Ssuas cidades. Já falei com o companheiro Xi (Xi Jimping), já está doido para me reencontrar aqui de novo. Macron não vem, não vou poder passear com ele aqui”. O anúncio foi feito durante reunião com o Conselho da Cidade, no Impa Tech.

Publicidade