Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No primeiro dia de desfile do Grupo Especial, Eduardo Paes passou correndo (literalmente) pela avenida. Mas, no caminho, o prefeito fez uma pequena pausa em frente ao Camarote da Portela, sua escola do coração. Abordado por foliões, ele trocou meia dúzia de palavras com os portelenses e aceitou alguns goles da cerveja de um deles antes de seguir seu trajeto.