Eduardo Paes comenta o título de Cidadão Maricaense

Prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD) será homenageado e irá receber o título de Cidadão Maricaense na Câmara dos Vereados de Maricá, no norte fluminense.

A indicação foi feita pelo vereador Felipe Auni, do mesmo partido do prefeito carioca. “Obrigado, Maricá! Estou honrado com a homenagem. Em breve, estarei aí para receber”, disse Paes.

Em 2016, numa conversa com o ex-presidente Lula, Paes declarou que Maricá era “lugar de merda”. Na ocasião, ele disse: “O senhor é uma alma de pobre. Eu, todo mundo que fala aqui no meio, eu falo o seguinte: imagina se fosse aqui no Rio esse sítio dele, não é em Petrópolis, não é em Itaipava. É como se fosse em Maricá. É uma merda de lugar, porra!”