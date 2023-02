Eduardo Paes chama Carla Zambelli de ‘pistoleira’ após fakenews

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Eduardo Paes, prefeito do Rio, foi alvo de uma fakenews da deputada federal Carla Zambelli. Ela divulgou uma foto em que o prefeito aparece cumprimentando o então governador do Rio, Sergio Cabral, em pleno carnaval. A imagem não é de agora, obviamente. Mas Carla não se importou em suprimir esta informação. Paes respondeu: “Fake News, com fotos antigas, feita pela pistoleira que anda armada ameaçando os outros. Quem anda com presidiário é você. Eu fui investigado de todas as formas pela turma de seu padrinho (que já te abandonou também) e estou aqui pronto para terminar de mandar vocês para o lixo da história”.

Fake News, com fotos antigas, feita pela pistoleira q anda armada ameçando os outros. Quem anda c presidiário é você. Eu fui investigado de todas as formas pela turma de seu padrinho(q já te abandonou também) e estou aqui pronto p terminar de mandar vocês p o lixo da história. pic.twitter.com/xDG47CraI5 — Eduardo Paes (@eduardopaes) February 23, 2023

Um tapa na cara dos milhões de cidadãos honestos do Brasil pic.twitter.com/3B3c81lMvL — Carla Zambelli (@Zambelli2210) February 23, 2023