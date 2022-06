Eduardo Bolsonaro festeja números de filme da Disney com beijo gay

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Eduardo Bolsonaro (PSL) compartilhou nos stories do Instagram, nesta quarta-feira, 22, uma postagem na qual se lê: “Após toda a polêmica envolvendo o beijo lésbico, que culminou no banimento do filme em 14 países, Lightyear teve uma estreia decepcionante no quesito bilheteria”.

Realmente o novo filme da Pixar (agora braço da Disney) estreou tanto na América do Norte, quanto no cenário mundial, abaixo do esperado, somando 85,6 milhões de dólares. Entretanto, o que o deputado Federal parece desconhecer é que na América Latina liderou as bilheterias, incluindo as do Brasil, onde fez abertura de 12 milhões de reais.

Lightyear é um longa de animação da Disney, que tem como protagonista Buzz Litghtyear, astronauta da sequência de Toy Story, A estreia foi banida em 14 países por exibir uma cena de beijo entre duas personagens femininas. Entre os países, estão Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Malásia, Indonésia, Egito e Líbano.