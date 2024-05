Edu Guedes quase perde na Justiça barco por engano

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Edu Guedes, namorado de Ana Hickmann, recuperou sua lancha, que tem valor de mercado de 1,5 milhões de reais. A Spirit Ferrett modelo 46, ano 2009, do apresentador e chef de cozinha, estava embargada em um processo de penhora, que não o envolvia diretamente. Ele precisou apresentar os documentos, que comprovam ser ele o proprietário, para conseguir o desbloqueio do bem. O antigo dono, esse sim com dívidas, foi cobrado na Justiça e quase deixou Edu sem seu barco por questão de documentação de escritura de venda. Xi…