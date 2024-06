Ed Motta dispara contra quem gosta de hip hop: ‘é burro, sem exceção’

Giro VEJA - quarta, 12 de junho

Ministro indiciado por corrupção e o avanço da PEC das Drogas na Câmara

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, foi indiciado pela Polícia Federal pelos crimes organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Ele é investigado por suspeitas de desvio de emendas parlamentares para obras no interior do Maranhão. Além disso, operação da PF contra presidente do Solidariedade e o avanço da PEC das Drogas na Câmara são destaques do Giro VEJA.