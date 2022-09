‘É uma honra Janja vir nos ver’, dizem netos e filho de Gilberto Gil

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após uma apresentação de peso no palco Sunset do Rock in Rio neste sábado, 10, a banda Gilsons conversou com exclusividade com a coluna VEJA Gente e deu detalhes sobre uma presença VIP que chamou atenção: Janja, esposa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O grupo é formado por José Gil, Fran Gil e João Gil, filho e netos de Gilberto Gil, que apresentou o trabalho dos herdeiros à esposa do petista.

“Janja gosta muito do nosso som, ficamos muito felizes. É uma honra para nós ela vir nos ver”, disseram os membros, acrescentando que, há poucos meses, foram convidados por ela para participar do vídeo de campanha que ela presenteou Lula em seu aniversário, no qual alguns famosos cantam o jingle “Lula lá”.

Sobre o momento político que o país atravessa, a menos de um meio das eleições, e em meio a um movimento muito grande contra o presidente Jair Bolsonaro por parte do público do festival, eles disseram:

“Impossível a gente subir em um palco do Rock in Rio e não se manifestar politicamente (…) gente aprendeu com os nossos ídolos que a música também é um ato político”.

Durante o show, o conjunto aproveitou os gritos do público de “Ei, Bolsonaro, vai tomar no c*” para emendar um solo de guitarra de uma versão instrumental do grito de guerra “olê, olá, Lula, Lula”.