O dia de extremos de Anitta no MET Gala 2023

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Cavando seu espaço no olimpo do show business, a brasileira Anitta, 30 anos, compareceu pela terceira vez ao Met Gala — o que não é pouca coisa — trajando um comportado longo preto assi­na­do por Marc Jacobs, luvas brancas e um torturante sapato plataforma de 18 centímetros de altura. A amigos ela garantiu que não foi um estorvo. Na noite anterior, pondo a compostura de lado, prestou reverência ao homenageado da festa, Karl Lagerfeld, mais Anitta do que nunca: postou nas redes sua foto em um microbiquíni bordado com o logo da Chanel, assinado por ele em 1996. As botas peludas também são da grife — se é que alguém reparou.

Publicado em VEJA de 10 de maio de 2023, edição nº 2840