Duda Beat revela no Rock in Rio perrengues em shows

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A cantora e compositora pernambucana Duda Beat, de 36 anos, é uma das atrações do palco Sunset neste sábado, dia 21. A artista, conhecida como a rainha da sofrência pop, contou a coluna GENTE que já passou por vários sufocos no backstage de shows.

Duda Beat revelou, por exemplo, que recentemente seu body arrebentou durante um show em Minas Gerais. Enquanto disfarçava o problema no figurino, em meio a sua apresentação, uma assistente da artista correu no camarim para providenciar um novo biquíni. Ela conseguiu sair do palco por uns instantes e voltou sem que o público percebesse o problema. A artista pernambucana também já teve o figurino, como já aconteceu com muitas mulheres, manchado durante o período menstrual. “Nada que um novo adereço não resolva, pode acontecer com qualquer mulher”.

Sem grandes exigências no camarim, a estrutura montada para Duda chamava a atenção neste sábado pelo número reduzido de guloseimas. Na mesa de apoio do camarim havia apenas alguns biscoitos em saquinhos, uma garrafinha de mel e água mineral. “Antes de entrar no palco gosto só de tomar uma taça de vinho”.