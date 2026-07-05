Drica Moraes sobre indicação a prêmios: ‘nunca ganho, mas sempre mereço’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Drica Moraes passou o último ano em cartaz com Férias, peça de humor que trata de relacionamentos em crise. Fora da televisão desde 2023, a atriz está mais focada no cinema e no teatro, mas planeja voltar às telinhas em breve. “Volto sempre, daqui a pouco estarei em um projeto que ainda não dá para contar”, conta à coluna GENTE.

A produção teatral foi feita com Fábio Assunção, no primeiro semestre; e com Enrique Díaz, no segundo. “São pessoas totalmente diferentes, personalidades, e com os dois foi igualmente interessante fazer a peça. Cada um com seu temperamento, cada um deles tinha um jogo. Foi muito interessante”. Com o espetáculo, foi indicada ao Prêmio APTR, primeiro desde o começo da carreira. “Eu acho que sou zebra da noite sempre, nunca ganho, mas sempre mereço”, brinca.

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Nos cinemas, vai estrear em Muito Prazer, filme de Jorge Furtado, em agosto. “Essa é uma participação muito especial que eu faço. Tenho só duas cenas, porque ele é meu irmão, amigo, nós somos parceiros há muitos anos”, diz.

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