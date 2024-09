Drew Barrymore fala de seu drama na luta contra o alcoolismo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Drew Barrymore, de 49 anos, abriu o coração sobre seu drama com o alcoolismo anos atrás. A atriz refletiu sobre a sua história em entrevista com Zoë Kravitz, estrela do longa Pisque Duas Vezes, que estreou no último 23 de agosto. O filme fala de uma jovem garçonete de Los Angeles que entra no círculo íntimo de um magnata da tecnologia. Refletindo sobre sua experiência ao assistir ao longa, Drew disse que o filme a afetou em um nível pessoal, e se abriu sobre a sua jornada de sobriedade.

“Eu costumava beber em excesso, perdia a memória bebendo. Portanto, assistir a esse filme foi uma jornada extraordinária para que eu me perdoasse por isso. Porque me coloquei em situações em que não deveria ter me colocado, e senti muita vergonha disso. E não bebo há cinco anos”, disse a artista. Drew sofreu com dependência química e alcoolismo durante anos, mas parou de consumir álcool em 2019 e está sóbria desde então. A atriz, que se tornou uma estrela ainda na infância, começou a beber quando tinha apenas 9 anos.