Douglas Silva causa estranheza ao ser questionado sobre política

Atualizado em 25 out 2022, 19h06 - Publicado em 25 out 2022, 20h00

Por Valmir Moratelli , giovanna.fraguito Atualizado em 25 out 2022, 19h06 - Publicado em 25 out 2022, 20h00

A festa para marcar a estreia da novela Todas das Flores, no Globoplay, aconteceu na noite desta terça-feira, 24, no Rio de Janeiro. Quem destoou no discurso foi o ator e ex-BBB Douglas Silva, DG, 34 anos. O rapaz disse que, por um acordo feito “em uma reunião com os superiores da Globo”, não poderia comentar sobre política. Mas, ao contrário dele, todos os outros do elenco – todos mesmo – deixaram bem clara a sua posição para o segundo turno das eleições. “Estou proibido de falar sobre qualquer coisa de política nesse momento. A galera do alto lá né, então tipo, vamos falar de Todas as Flores”, despistou. A assessoria da novela também negou qualquer orientação do tipo ao elenco presente. Eu hein!

Depois de tirar fotos, o ator subiu ao palco para cantar ao lado de Humberto Carrão e Xandy de Pilares. Veja o vídeo exclusivo a seguir.