Dono de fazenda, Marcos Palmeira fala de polarização do debate ambiental
Ator narra série 'Operação Guerra Verde', do Discovery e HBO Max, que acompanha operações reais e sigilosas do Ibama
Marcos Palmeira participa como narrador da nova série original brasileira Operação Guerra Verde, do Discovery e HBO Max, que estreia na quarta-feira, 10. Com histórias reais, o docu-reality acompanha a atuação de agentes do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) no combate ao crime ambiental em diferentes regiões do Brasil, por terra, ar e mar. O ator empresta a sua voz à narrativa, trazendo sua conexão com a pauta ambiental para a série. Em conversa com a coluna GENTE, ele falou sobre a resistência e polarização política na pauta ambiental.
“Vivemos em um cenário de muita desinformação e profunda polarização. Quando a discussão fica cega por lados políticos as pessoas perdem a clareza do que realmente está em jogo. Hoje, enfrentamos uma verdadeira guerra de narrativas e muitas fake news, onde grupos defendem apenas seus interesses financeiros e poucos estão genuinamente preocupados com a transformação do Brasil. Precisamos ultrapassar essa barreira e começar a fazer as perguntas difíceis: quem realmente se beneficia do garimpo ilegal e do desmatamento das nossas madeiras? Quem está, de fato, colocando o alimento na mesa do brasileiro? É nesse contexto que entra o papel do artista: nós temos o dever de ajudar a furar essa bolha. Precisamos desconstruir falácias históricas, como a ideia de que precisamos de agrotóxicos e transgênicos para acabar com a fome. Nós estamos em 2026 e o mundo continua passando fome — não por falta de produção, mas por uma distribuição estruturalmente injusta de renda e de alimentos, que continua favorecendo os mesmos grupos de sempre”.
Há anos, Marcos atua na promoção da agroecologia por meio da fazenda Vale das Palmeiras, referência em produção orgânica. “A Vale das Palmeiras é o resultado prático das minhas escolhas. O que falta para transformar a consciência das pessoas é educação e exemplos práticos do que significa valorizar a floresta em pé. O sistema é extremamente complexo, mas sigo fazendo a minha parte no meu dia a dia, buscando conscientizar quem está ao meu redor. Acredito muito que, com cada um fazendo o seu trabalho, nós conseguimos, aos poucos, furar esse sistema e promover a mudança que o país precisa”.
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