Doçuras e gostosuras: restaurantes preparados para o Halloween

Doçuras e gostosuras. É isso que o público pode esperar do Halloween em alguns restaurantes do Rio de Janeiro. A coluna GENTE selecionou os que chamam a atenção com itens novos no cardápio, pensados e preparados para a data. O dia 31 de outubro, conhecido mundialmente como Dia das Bruxas, de origem americana, conquistou os brasileiros com a decoração, trajes assombrados e doces temáticos.

Na DarkCoffee (@darkcoffeerio), cafeteria com unidades no Centro e na Tijuca, no Rio de Janeiro, a série exclusiva está disponível nas lojas (vitrines) de 10 de outubro até 10 de novembro ou por encomendas, através do WhatsApp – (21) 2516-0370. A R.I.P.Dark Cake (260 reais – inteira; 26 reais – fatia) é feita de massa de cacau black com café, recheio de brigadeiro de chocolate meio amargo com café e corante preto, ganache de chocolate meio amargo com café e corante preto. Destaque para a decoração feita de lápides e ossos de chocolate branco e areia de farelo de biscoito. Já a Skull Salted Caramel (176 reais – inteira; 22 reais – fatia) apresenta detalhe de caveira feita de chocolate branco de enfeite. É preparada com massa sablée de cacau black, caramelo, ganache de chocolate meio amargo com corante preto, farelo de biscoito e finalizada com decoração de chocolate ao leite e flor de sal. Os lançamentos também incluem o Brain Cheesecake (200 reais – inteira; 20 reais -fatia). Com base de biscoito com corante branco, massa da cheesecake com corante laranja, geleia de frutas vermelhas com corante preto. Finalizada com decoração de cérebro e mão feitos com chocolate branco, além de corante e gel de brilho. E a Cookie Jack Pie (152 reais – inteira; 19 reais – fatia), feita de massa de cookie com corante roxo, ganache de chocolate 70%, marshmallow com corante verde e finalização do adorno de abóboras de chocolate branco com corante.

O Cardin (@cafecardin), com unidades no Leblon e em Copacabana, também lança produtos exclusivos. A Torta Boo (190 reais inteira; 19 reais – fatia) é feita em camadas de bolo fofinho de chocolate meio amargo, intercalada com camadas de recheio de brigadeiro cremoso caseiro e cobertura de fantasminhas de suspiro. Outro lançamento feito especialmente para a data é o Brigadeiro Morcego (9,50 reais – unidade). Com 40g de muita doçura é confeitado com bolinhas de chocolate crocante e asinhas de biscoito de chocolate. São brigadeiros em formato de “mini morcegos”. Vale destacar que os dois estarão disponíveis nas lojas e no site da marca, além do iFood a partir do dia 23 de outubro.

A Éclair Cafeteria e Bistrô (@cafeteriaeclair), no BarraShopping, através da chef Millena Sá, criou uma ação especial com produtos exclusivos. Na ala dos principais, entra para o menu o Camarão na moranga (72 reais), feito com molho de camarão na moranga (a abóbora é um dos símbolos mais característicos da festa) com camarões VG. Já na parte dos doces ou travessuras, entra o Éclair de chocolate branco com cobertura de farelo de bolo black (22 reais). E na carta de drinks, o protagonista será o Drink roxo com gelo seco (22 reais), preparado com gin, limão, xarope de morango, blue curaçao, água tônica e espuma de gengibre e finalização com farofa negra para dar o toque halloween. Os produtos estarão disponíveis no cardápio de 24 a 31 de outubro.

A Meu Vício Desde o Início (@meuviciodesdeoinicio) preparou versões personalizadas de bolos para as comemorações. Como o Bolo Frankenstein (800 reais – 40 fatias), de 2 andares, o primeiro andar retratando uma abóbora na cor laranja e o segundo com a cabeça do Frankenstein em verde. A segunda opção é o Bolo Caldeirão (520 reais – 20 fatias), feito na cor preta com desenhos em chamas remetendo a um caldeirão, possui olho, pernas e chapéu de bruxa no topo do bolo como se estivessem sendo engolidos; além da vassoura da bruxa apoiada no caldeirão. E o Bolo A Morte (240 reais – 10 fatias), apresentado na cor branca com olhos em todo o bolo e no topo o personagem “A Morte”. Vale destacar que o cliente pode encomendar seu bolo através dos números de WhatsApp da marca com três lojas na cidade, uma no BarraShopping, outra no Shopping Espaço Itanhangá (Loja fábrica) e no Shopping Millennium (Barra da Tijuca).