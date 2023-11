Do que Marina Ruy Barbosa abre mão para fazer vilã em ‘Fuzuê’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Acostumada a fazer mocinhas tão fashionistas quanto sofredoras, Marina Ruy Barbosa, 28 anos, continua bem-vestida, mas destila maldade no papel de sua primeira vilã. Em Fuzuê, novela que patina na audiência da TV Globo, ela é a esnobe e poderosa Preciosa, personagem com quem, garante, tem pouco a ver na vida real. “Ela é uma mulher vaidosa e determinada, como eu. Mas seus princípios são deturpados. Passa por cima de qualquer um, enquanto eu trabalho de forma mais honesta”, afirma. Um efeito colateral das gravações foi desacelerar a agenda lotada de viagens internacionais e as campanhas publicitárias que lhe rendem polpudos cachês. “Estou gravando de segunda a sábado. Mas a produção é organizada e mais para a frente tenho esperança de que me deem uma folguinha”, diz, conformada.

Publicado em VEJA de 10 de novembro de 2023, edição nº 2867