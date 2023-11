Do octógono para as telas, os novos desafios de Anderson Silva

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Era com dança que a mãe de Anderson Silva, 48, a dona de casa Vera Lúcia, entretinha o filho ao chegar agitado da escola, lá pelos seus 5 anos. “Ela me punha no colo e rodopiava pela sala”, conta Silva, com os olhos marejados ao recordar a infância pobre em Curitiba. Essa visita nostálgica do esportista, considerado o maior lutador de UFC de todos os tempos, contribuiu para a realização de Anderson Spider Silva, série ficcional da Paramount+ que narra sua vida. Longe do octógono desde 2020, Anderson investe na carreira de ator e produtor em Los Angeles, sem deixar totalmente de lado os socos e pontapés: acaba de rodar um filme de ação com cenas no México e Canadá. “Trago para minha nova carreira a disciplina do esporte”, diz ele, focado.

Publicado em VEJA de 17 de novembro de 2023, edição nº 2868