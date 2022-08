Djavan conta como ‘celebra a esperança’ no futuro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Com oito filhos, alguns deles também músicos, Djavan se acostumou a ter a casa cheia para reunir a família. No Fantástico deste domingo, 14, para celebrar o Dia dos Pais, ele abre as portas de seu refúgio usado para recarregar as energias e recebe a apresentadora Poliana Abritta. O neto Lui (de branco) e os filhos Inácio e Max (canto superior à direita) também participaram do encontro. Além de tocar alguns dos maiores sucessos na carreira, com Se e Flor de Liz, o cantor alagoano também comenta sobre D, seu novo álbum. “O objetivo do disco é celebrar a esperança. Porque a gente precisa confiar no futuro, que tudo vai ficar bem, que vamos construir cada vez mais, vamos produzir. Eu acho que sempre fui positivo, sempre pensei em crescer”, diz.