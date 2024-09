‘Divo pop’: Jonathan Azevedo fala sobre escolha de look

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Jonathan Azevedo, 38 anos, que atuou em sucessos como a novela A Força do Querer e a série O Jogo que Mudou a História, curte o Rock in Rio, nesta sexta-feira, 20, com um look que chamou atenção de quem estava perto. Para a coluna GENTE, o ator comentou sobre a escolha de roupa. “Poder vestir a favela é algo muito importante para mim. Estou meio divo pop, brilhando do jeito que as mulheres merecem. Vou levar essa luz que Deus me deu para reverberar nesse festival maravilhoso”, comentou o artista, que rebateu críticas. “Moda não é sobre o que os outros falam, é sobre com o que me sinto bem. Se eu me sinto confortável, é a minha moda. Eu sou preto, retinto, já nasci criticado nesse país. Então, se eu não puder ser o que sou como artista, eu vou ser o que como pessoa? Eu respeito para ser respeitado”.

O ator também falou dos projetos atuais e o investimento na carreira de repórter. “A coisa mais importante que está acontecendo na minha vida é que eu me aventurei no universo do jornalismo. Eu sou um ator que sonho em me comunicar. Hoje o foco é jornalismo, mas amanhã eu volto para as telas”.