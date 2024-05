Disputa pelo registro de ‘No Rancho Fundo’ envolve TV Globo e cantores

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No Rancho Fundo, nome da nova novela das seis da TV Globo, que conta com Andréa Beltrão e Alexandre Nero no elenco, também dá título à famosa música cantada pela dupla Chitãozinho & Xororó, que inclusive é tema do folhetim. A canção, porém, foi originalmente composta por Ary Barroso, em 1931, ao lado de Lamartine Babo. Conforme apurado pela coluna GENTE, os sertanejos já tentaram registrar o nome como deles, mas o INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) barrou. A própria emissora tentou o registro da marca, como de costume em suas produções, mas desistiu do processo, após contestação da Ary Barroso Produções, empresa que é dona do legado artístico de Ary.