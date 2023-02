Dirigente de escola de samba surpreende com falas bolsonaristas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Quem vê enredo, não vê militância. Vice-presidente da Acadêmicos do Grande Rio, Tatiana Feiticeira tem uma opinião bastante peculiar quando o assunto é política. Indo na contramão das demais, a agremiação da Baixada Fluminense – atual campeã do carnaval – tem em seu quadro de comando uma ferrenha apoiadora de Jair Bolsonaro (PL). Em um vídeo que circula nos grupos de WhatsApp, a dirigente faz severas críticas ao presidente Lula (PT), repetindo discursos bolsonaristas. Rodeada de amigos, ela faz o sinal de “22” (número de Bolsonaro nas últimas eleições) ao ser provocada com o jingle do petista. Em seguida, debocha com fakenews: “Tenho uma notícia para te dar, a gasolina vai aumentar amanhã… Eu li hoje que roubo de celular não é mais crime, faz o ‘L’. Cuidado com seu iPhone 14, tá meu amor?”. Com o enredo em homenagem a Zeca Pagodinho, a Grande Rio busca o bicampeonato na Sapucaí, após a homenagem a Exu em 2022.

Em contrapartida, o atual apoio ao presidente é maciço entre as demais escolas. Sandro Avelar, do Império Serrano, sempre se posicionou a favor de Lula. Na Imperatriz, a presidente Catia Drumond deu o pavilhão para ele beijar em certa ocasião. Janja foi convidada para ser madrinha da velha guarda. Algo semelhante acontece com Guanayra Firmino, na Mangueira. Inclusive, a proximidade com o petista rendeu convite para que a ministra da Cultura Margareth Menezes desfile no último carro alegórico – antes de ser confirmada no cargo, a cantora gravou o samba desse ano. Guanayra circulou com o adesivo do Lula na época das eleições. A Unidos da Tijuca, com Fernando Horta, chegou a ceder a quadra para um encontro de Lula, ainda na época da campanha, com sambistas cariocas. Na Tuiuti, o presidente Renato Thor foi ainda mais enfático e já declarou ser “apaixonado por Lula”. Um amor além do carnaval. Somente a Mocidade Independente, Salgueiro, Vila Isabel e Viradouro não expõem posicionamentos. Procurada, a Grande Rio não se pronunciou até o momento.