Diretora de telefonia faz balanço de negócios no Rock in Rio

Pela segunda vez no Rock in Rio, a Tim entendeu que juntar música com internet é um bom investimento. A marca roubou a cena no festival com o inédito Karaokê 5G. Ao todo, 2,2 mil pessoas participaram da ação, além de 2,5 mil na Foto 360. Com uma estética visual presente, o azul já tornou figurinha carimbada, principalmente entre os artistas convidados. Jade Picon, Carla Diaz, Maisa Silva e Lore Improta comprovaram que a identidade visual da marca é reconhecida com looks monocromáticos. “Quando a gente está com uma celebridade, ele está com a gente porque acredita na gente, faz parte dos nossos valores. Então, acaba sendo uma troca muito natural. Eles mesmo já falam, já estou preparando meu lookinho azul e quem não adora um look azul”, explicou a diretora de comunicação e marca da empresa, Camila Ribeiro.

De acordo com a marca, no primeiro fim de semana, foram gerados mais de 5,8 mil comentários nas redes sociais. “Isso mostra que a gente está falando de conteúdos que engajam, conteúdos que fazem parte da experiência do consumidor. Quando a gente olha também os dados de uso de rede, de uso da tecnologia, está sendo um Rock in Rio 5G de verdade”, completa.