Diretor dos Estúdios Globo, Amauri Soares sai em defesa de ‘Mania de Você’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Diante do baixo engajamento nas redes sociais e queda da audiência na TV aberta, Mania de Você reaquece discussão sobre o possível divórcio do público brasileiro com as novelas. Algo que é impensável para a TV Globo. Segundo Amauri Soares, diretor dos Estúdios Globo, a percepção é outra. A VEJA, ele assim esclarece seu ponto de vista:

“As novelas da TV Globo seguem relevantes e presentes na vida do público brasileiro. A novela das nove fala com cerca de 65 milhões de brasileiros por semana. Atualmente, a audiência domiciliar das novelas do horário nobre da TV Globo é 65% maior que todos os streamings e outros consumos de vídeo na TV somados. A novela Mania de Você estreou em período de propaganda eleitoral, com número consideravelmente menor de TVs ligadas, especialmente em São Paulo. Isso, de fato, afetou a sua performance. A novela, no entanto, tem audiência crescente desde então. E é muito bem avaliada pelo público. Cortes e reedições em capítulos são rotineiros. Sempre a cargo do diretor de dramaturgia, do diretor da novela e do autor, os ajustes são resultados de uma grade de programação viva e dinâmica”.

