Diretor de filme sobre maconha fala sobre legalização no Brasil

Com estreia marcada para o dia 8 de maio, no GNT, o documentário O Outro Mundo de Sofia, conta a história da menina Sofia Langernbach, mostrando a luta de sua família para ter acesso ao tratamento com cannabis medicinal no Brasil. O diretor da produção, Rapha Erichsen, já trabalhou com o tema em 2014, com o filme Ilegal- A Vida Não Espera. Ele conversou com a coluna sobre o avanço da discussão do tema no Brasil e os preconceitos existentes até hoje.

“Em 2014, quando a gente começou a fazer o Ilegal, a palavra maconha já excluía parte da audiência. Era muito difícil falar sobre maconha de uma maneira positiva. O termo maconha medicinal ainda estava sendo forjado, o que hoje já é algo consolido”. Para ele, passados nove anos, falar sobre maconha medicinal se tornou “algo acima do bem e do mal, apesar das adversidades políticas que vivemos”.

No novo projeto, a intenção do diretor é apresentar discussões que abrangem mais do que o uso medicinal, como as políticas de criminalização da droga. “Algumas questões estão sendo deixadas para trás. A gente fala muito no filme sobre a planta, porque maconha é uma planta. E ela tem efeitos, como o medicinal, mas também o efeito na guerra as drogas. Quais são os danos colaterais que essa mesma planta causa na sociedade?”

Em resumo, Rapha é a favor da legalização da planta. “Drogas em geral são um problema de saúde, por isso sou a favor da descriminalização das drogas, todas elas. Temos que cuidar da nossa população pelo viés da saúde, e não da criminalização”.