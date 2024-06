Diretor comenta possível manipulação de resultado em realities shows

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em um recente evento de audiovisual no Rio de Janeiro, Allan Lico, gerente de conteúdo e produção na Endemol Shine Brasil, produtora à frente de formatos como Masterchef Brasil, falou sobre a manipulação existente nos reality shows.

“Qual é o controle que a gente tem com um reality show? As pessoas que você escolheu e as atividades que você propõe. Antes a gente interferia muito mais mesmo. Não queria perder um personagem e conversava com um jurado ou outro…. Hoje, sinto que quanto menos interferir, mais legal fica. A gente fala que o futuro da TV aberta é responder rápido, ser autêntico, ser ligado a causas e também ser verdadeiro”.