Dira Paes defende artistas que façam posicionamento político

Aos 54 anos, Dira Paes foi escolhida como melhor atriz na 22ª edição do Grande Prêmio de Cinema Brasileiro, que aconteceu na noite de quarta-feira, 23, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. O filme que levou a indicação foi Pureza, de 2019, baseado na vida de Pureza Lopes Loyola. Ela deu vida a mulher que lutou contra o trabalho escravo no Brasil em busca do filho desaparecido. Dira fez um discurso sobre sua paixão pelo cinema e, no final, se ajoelhou no palco. “Mas eu quero dedicar de verdade (o prêmio) a essa energia maravilhosa que é esse cinema – eu sou louca por cinema, mas sou muito mais louca pelo cinema brasileiro. Pela cota de tela, direito autoral não é favor. Muito obrigada, gente, por esse prêmio inesquecível na minha vida”, declarou.

Na entrada da cerimônia, a atriz já tinha falado sobre o apoio à Lei de Cotas. “A gente sabe que isso depende de uma institucionalização dessa cota, que por direito nós temos. Para ter uma vazão das produções e dar oportunidade para que os filmes aconteçam nas salas de cinema. A nossa visibilidade tem que ser emprestada também para outros assuntos, sempre gostei de fazer isso, dar visibilidade para causas importantes”.

