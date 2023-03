Diogo Nogueira vira o galã da vez com ‘professora’ Paolla Oliveira

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

À vontade no mundo do samba, o compositor Diogo Nogueira, 41 anos, vai se aventurar em terreno desconhecido para ele — o de ator. A estreia será na série Desejos S.A., produção da Star+ prevista para o primeiro semestre, que gira em torno de uma empresa de métodos curiosos. Para encarnar um pop star galã, ele vem contando com a ajuda da namorada, Paolla Oliveira, agora professora particular. Ele decora todas as vírgulas do texto e repassa tudo com ela. “Paolla é generosa com minha atuação”, garante ele, esbanjando confiança: “Sou um bom aprendiz”.

Publicado em VEJA de 8 de março de 2023, edição nº 2831