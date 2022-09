Diogo Nogueira troca a letra e ‘manda Bolsonaro embora’ em show

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ao ritmo de Tá escrito, samba que ficou famoso na gravação do grupo de pagode Revelação, Diogo Nogueira, namorado da atriz Paolla Oliveira, entonou em seu show no Rio, no sábado, 3, uma provocação aos bolsonaristas. Houve quem não curtiu a crítica nas redes sociais, reclamando ao TSE o que seria uma propaganda indevida em prol de um candidato. Isso porque Diogo trocou a letra do refrão. Onde se canta “Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé / Manda essa tristeza embora/ Basta acreditar que um novo dia vai raiar/ Sua hora vai chegar”; o cantor proferiu “Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé / Manda o Bolsonaro embora…”. A letra original foi cantada em outro show, por Maria Bethânia. Assista ao vídeo a seguir e veja a reação de quem estava ao vivo no local.