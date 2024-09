Diogo Nogueira faz repeteco no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Diogo Nogueira, 43 anos, marcou sua presença, mais uma vez, no Rock in Rio, neste domingo, 22. Além de se apresentar no palco Sunset ao lado de Alcione, Péricles, Mart’nalia, Majur e Maria Rita, o cantor também fez uma apresentação memorável no Clube do Samba. O espaço, que estreou no festival, atraiu uma multidão para seu último show e algumas pessoas chegaram a ficar barradas na entrada. De longe, ainda assim, teve gente que conseguiu curtir a boa música do samba carioca.