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Cultura

Diogo Nogueira explica decisão de se afastar dos palcos

Cantor cancelou shows

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jun 2026, 16h50 | Atualizado em 24 jun 2026, 08h52
Homem de barba rala, cabeça raspada e pele molhada, olhando para cima com expressão serena, em ambiente natural com vegetação e água turva ao fundo
Diogo Nogueira (Instagram/Reprodução)
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Diogo Nogueira explica decisão de se afastar dos palcos Priorize VEJA no Google

Diogo Nogueira decidiu cancelar sua agenda de shows e outros compromissos profissionais para cuidar da saúde. Recentemente, o sambista foi diagnosticado com uma infecção viral que comprometeu suas cordas vocais. Ele chegou a ser internado e recebeu recomendação médica para interromper temporariamente o uso da voz.

Nesta terça-feira, 23, Diogo agradeceu o carinho recebido pelos fãs e explicou a decisão de se afastar dos palcos. “Usarei esse tempo pra cuidar da minha saúde. Não é fácil ficar longe do que mais amo, que é estar no palco com vocês, mas às vezes o corpo pede atenção e a gente precisa respeitar”, escreveu em uma publicação nas redes sociais.

Ainda no post, o cantor afirmou que recebeu recomendações médicas para ficar em repouso e focar na recuperação. “Enquanto isso, minha equipe segue por aqui e eu continuo acompanhando todas as mensagens e comentários de vocês. Já já eu volto”, completou.

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