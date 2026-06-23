Diogo Nogueira explica decisão de se afastar dos palcos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Diogo Nogueira decidiu cancelar sua agenda de shows e outros compromissos profissionais para cuidar da saúde. Recentemente, o sambista foi diagnosticado com uma infecção viral que comprometeu suas cordas vocais. Ele chegou a ser internado e recebeu recomendação médica para interromper temporariamente o uso da voz.

Nesta terça-feira, 23, Diogo agradeceu o carinho recebido pelos fãs e explicou a decisão de se afastar dos palcos. “Usarei esse tempo pra cuidar da minha saúde. Não é fácil ficar longe do que mais amo, que é estar no palco com vocês, mas às vezes o corpo pede atenção e a gente precisa respeitar”, escreveu em uma publicação nas redes sociais.

Ainda no post, o cantor afirmou que recebeu recomendações médicas para ficar em repouso e focar na recuperação. “Enquanto isso, minha equipe segue por aqui e eu continuo acompanhando todas as mensagens e comentários de vocês. Já já eu volto”, completou.

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