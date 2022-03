Dias depois de anunciar segundo filho com Musk, Grimes termina namoro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Namorada (com idas e vindas) durante quatro anos do bilionário Elon Musk, a agitada artista performática Grimes, 34 anos, não é de parar no ponto — e prova. Quando todo mundo achava que o romance com o homem mais rico do mundo tinha acabado, ela aparece neste mês na Vanity Fair revelando que o casal teve outro bebê em dezembro, via barriga de aluguel, e que a irmãzinha de X AE A-Xii, 2 anos em maio, se chama Exa Dark Siderael. Mal a revista chegou às bancas, outra reviravolta. “Eu e E rompemos novamente”, anunciou Grimes (nome na certidão: Claire) nas redes sociais. Segundo os amigos linguarudos de sempre, o novo interesse amoroso dela é ninguém menos que Chelsea Manning, 34, ex-soldado que, quando ainda se chamava Bradley Edward (a transição se deu na prisão), vazou documentos secretos para o Wikileaks. Musk nada comentou. Em vez disso, foi ao Twitter desafiar Vladimir Putin para um duelo — “O vencedor leva a Ucrânia”.

Publicado em VEJA de 23 de março de 2022, edição nº 2781