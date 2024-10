Dia extra de desfiles na Sapucaí impacta camarotes, diz empresário

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um dos espaços concorridos da Sapucaí, o Rio Praia Camarote já deu o pontapé inicial para o Carnaval 2025. O espaço, que em 2025 realiza sua sétima edição, apresentou algumas das novidades que está preparando para o próximo ano, em um evento apenas para convidados no Jockey Clube do Rio de Janeiro durante a última semana. O sócio do espaço, Bruno Rio, falou com a coluna GENTE sobre como as mudanças nos desfiles da Sapucaí – que para 2025 terão um dia a mais – afetam o planejamento do camarote.

“O aumento de um dia de desfile implica em um custo que vai girar em torno de 20 a 30% mais que 2024. Se vai gerar mais lucro, ainda não temos essa resposta, porque aumentar um dia de evento também significa investir em mais um dia. O que podemos dizer neste momento, é que a economia gira, pois há mais postos de trabalho sendo gerados. Nossos valores não sofreram alterações significativas comparando o carnaval deste ano a 2025. A maior mudança é o tempo que teremos para curtir os desfiles. Quem ama o samba, o carnaval, está feliz por ter a oportunidade de curtir mais (cada escola vai ter mais 10 minutos de tempo na avenida)”.