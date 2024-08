Dia dos Pais: talentos herdados que viraram negócios de sucesso

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Há quatro gerações, a família Troisgros cativa paladares ao redor do mundo. Claude Troisgros é dono de quatro restaurantes, entre Rio de Janeiro e São Paulo, além de ter ficado (ainda mais) conhecido apresentado o Que Maravilha, no GNT. Ele passou a paixão pela gastronomia aos filhos, Thomas e Carolina. “Sou a terceira geração de cozinheiros Troisgros. Aprendi muito com meu pai. Com o Thomas e Carolina essa troca segue acontecendo. Tem uma frase do meu pai, que teve por mais de 50 anos um restaurante 3 estrelas Michelin, que levo pro meu dia a dia: o dificil é ser simples”, diz Claude. Thomas Troisgros está à frente de oito casas, como o T.T. Burger, e ressalta a inspiração no patriarca. “Aprendi a admirar a profissão desde pequeno com o meu pai, no dia a dia quando saía da escola e passava para vê-lo, ficava pelas cozinhas. Nas viagens, aprendi que para conhecer uma cultura, é importante ir ao mercado central, ver de perto os costumes alimentares. Essa curiosidade dele sempre me contagiou”. Já Carola se comunica através dos doces. “Sou a quarta geração da família e inspiração não falta! Tanta história e comida boa que só posso dizer que temos muita sorte. Com meu pai, aprendi que a acidez na comida faz toda diferença. Que a pitada de sal no doce realça todos os sabores. E que comunicação e comida é o match perfeito!”.

Em Botafogo, sob comando do chef Eric Ueda, a Casa Ueda conta com o sobrenome da família e deixa claro a que veio. Ele herdou o amor pela culinária nipônica do pai, o mestre Toshihiko ‘Jacky’ Ueda. Eric não apenas mantém o talento, mas também o compromisso de perpetuar o legado familiar, adicionando sua própria marca e criatividade nas experiências da casa. Típico nissei, desde a infância aprendeu na prática a preparar os clássicos com o pai. “Decido o que preparar no momento do serviço, conforme interação com os clientes. Seleciono os insumos mais frescos do dia e vejo as preferências de cada um. Nossos caldos e massas são feitos na casa com receita da família. O nome que escolhemos para a casa é uma homenagem ao nosso sobrenome e às nossas raízes. Aqui, cada prato é uma expressão do respeito e da gratidão que sinto por tudo o que meu pai me ensinou”, conta Eric.

Em Copacabana, a Sova Fermentação Natural é fruto da atuação de pai – João Ferraz – e filho – Marcelo Ferraz – juntos. Ambos mudaram de profissão e criaram o negócio que vem encantando a zona sul carioca. Um engenheiro aposentado, apaixonado por cozinha e, principalmente, por pães, e um publicitário fã de pizzas decidiram desenvolver o dom de manipular massas de fermentação natural. “Trabalhar com meu pai é uma experiência incrível. Começamos como uma brincadeira, compartilhando nosso amor pela cozinha com a família e amigos. Conseguimos encontrar uma união perfeita juntando nossas paixões”, relata Marcelo. O pai também se enche de orgulho: “Com ele eu aprendi que, assim como no pão, o sucesso na pizza está na paciência e no cuidado com cada detalhe”, diz João.

A paixão de Pedro Butelli, sócio da Hocus Pocus, que tem o bar DNA Hocus Pocus em Botafogo, por criar bebidas só se revelou completamente depois de ele fundar a cervejaria, uma das primeiras no Rio. Foi em uma brincadeira de seu pai, Gilmar Henrique Butelli, que ele percebeu a conexão familiar, quando este comentou sobre a tradição da família em produzir bebidas alcoólicas. Seu avô cultivava uvas no Rio Grande do Sul há décadas e fornece para algumas das principais vinícolas da região. “Quando penso nas semelhanças entre a produção de vinhos e de cervejas artesanais, o que mais me chama a atenção é o foco no ingrediente principal. Esse cuidado e essa herança familiar de valorização dos insumos continuam a moldar a abordagem da cervejaria desde o início”, defende Pedro.

Continua após a publicidade

De Picuí, interior da Paraíba, Wanderson Medeiros tomou gosto pela arte da culinária observando a mãe e a avó. Com o pai, Rosimério Anacleto, aprendeu a arte de açougueiro – dando continuidade à tradição de produção de carne de sol, que está na família há mais de 130 anos. Em 1999 assumiu o Picuí, restaurante da família, em Maceió, que hoje se tornou referência em culinária regional. Wanderson foi eleito Melhor Chef Banqueteiro do país e seu buffet, o W Gourmet – localizado em São Miguel dos Milagres, litoral norte de Alagoas -, o Melhor Buffet pelo Prêmio Melhores do Ano Prazeres da Mesa, em São Paulo. Ele assina o cardápio da pousada Haya, em São Miguel dos Milagres, e Zai, no Patacho, ambas no litoral norte de Alagoas. Em São Paulo, está à frente do restaurante Canto do Picuí. “O principal conselho gastronômico que aprendi com meu pai foi o ofício de fazer carne de sol. Meu pai aprendeu com meu avô, que aprendeu com meu bisavô, e eu aprendi com meu pai. Então, já estamos na quarta geração fazendo carne de sol”.

Destaque da gastronomia contemporânea, a chef Giovanna Grossi explora técnicas, texturas e sabores, sempre valorizando ingredientes brasileiros, nas suas novas criações do Animus, restaurante em Pinheiros (SP). Ela conta que iniciou na cozinha por orientação de seu pai, o restauranteur Luiz Grossi. “Meu pai foi minha primeira grande inspiração. Ele tem restaurantes desde antes de eu nascer. Já teve confeitaria, pastelaria, pizzaria, bar, discoteca, restaurantes.. de tudo um pouco. Quando terminei a escola, não sabia ainda o que queria fazer de profissão.. e me lembro que ele me disse: faz gastronomia, se você não gostar como profissão, pelo menos vai ser uma coisa que você vai aproveitar para o resto da sua vida”.