Dia do Hambúrguer: por que o lanche é sucesso mundial

Para o Dia Mundial do Hambúrguer, comemorado nesta terça-feira, 28, a coluna GENTE selecionou algumas hamburguerias que valem a pena conhecer no Rio de Janeiro (e com uma chegadinha em São Paulo). Confira!

A Encarnado Burger (@encarnadoburguer), melhor hambúrguer do Rio pelo Comer & Beber, lança o Enxuxado (60 reais), para a data. Preparado com brioche, blend Encarnado, cheddar, mostarda, bacon, picles e caldo de carne assada, acompanhado por fritas. “A inspiração veio da cozinha francesa, do demi-glace, um molho que acompanha pratos de carne. Criamos o nosso com molho de carne assada e creme de cebola, o que dá sabor bem familiar para o paladar”, defende a economista Letícia Mattos, que ao lado dos irmãos Eduardo Mattos e Pedro Mattos, comanda a hamburgueria desde 2018, com unidades em Ipanema e Botafogo.

No Malta Beef Club (@matal.beefclub) quem comanda a cozinha é Marcelo Malta, especialista em carnes. Um dos destaques é o Malta Burger (60 reais), com 150g de carne, cheddar, molho barbecue, picles de pepino, cebola frita, servido no pão de brioche. “Cem por cento dos nossos hambúrgueres são produzidos na casa. O Malta Burger é feito com o meu blend preferido, utilizando peito, acém e costela, em três partes iguais. O resultado é um blend com mais ou menos 18 a 20% de gordura e um sabor e textura incríveis”, explica Marcelo, com unidades no Leblon e Jardim Botânico.

O Gudies Burguer (@gudiesburguer) aposta no Patty Melt (42 reais), clássico americano, que faz referência aos anos 1950. O chef Luiz Felipe Almeida criou uma versão que harmoniza combinação de carne, queijo feito na casa, cebola chapeada, molho de chipotle levemente picante, bacon e mel no pão tostado. “A mistura do doce com salgado é uma pegada de muito apelo. E nos agrada também usar referências dos clássicos, uma nostalgia gostosa”, explica o chef da casa que só trabalha com delivery na Zona Sul da cidade.

O Surreal (@surrealrio), em Botafogo, tem lançamento para celebrar a data, sob batuta da chef Daniele Tronfino. Oferece em seu cardápio o Surreal Burger (54,90 reais), feito com blend de 180g de angus Cara Preta, queijo meia cura, picles de cebola roxa, alface e aioli de gochujang. Tudo servido no pão brioche com gergelim. “A criação foi inspirada em uma jornada gastronômica, com o objetivo de entregar algo único e incrivelmente saboroso. O segredo está no nosso aioli especial, feito com gochujang (um fermentado de pimenta coreano) combinado ao nosso picles de cebola roxa. Juntos, trazem uma complexidade de sabores”, destaca a Daniele.

O Êtta Bar (@etta_bar), em Ipanema, tem como um dos pratos mais pedidos, desde sua inauguração em 2018, o Burguer do Êtta (48 reais), com 180g de blend da casa, queijo gouda, farofinha crocante de alho e aioli de ervas. “Elevamos essa experiência da combinação com simplicidade e sabor com ingredientes de alta qualidade. É uma celebração do conforto e da sofisticação em um só prato”, diz Francisco de Oliveira, conhecido como chef Cacá Oliveira.

Localizado dentro da Fazenda Marambaia, em Correias, região serrana do Rio, o restaurante Fuego (@fuegomarambaia) utiliza diversas técnicas com brasa para o preparo de um cardápio diverso assinado pela chef Paula Labaki. No burger Fuego, (48 reais) o blend de carne bovina é acompanhado por queijo meia cura, bacon e maionese de páprica no brioche. “Valorizamos os sabores que vêm da brasa, feitos na parrilla. O sabor da carne feita na brasa é bem diferente do que é feito na chapa, porém o blend precisa ser muito bem calibrado para que não fique seco”, explica Paula.

O bar da Hocus Pocus DNA (@hocuspocusdna), em Botafogo, lança um hambúrguer criado por Lucas Nery, responsável pela cozinha: o Overkill (49 reais), blend de carne bovina e bacon, recheado com queijo provolone, barbecue de curry com Jack Daniel’s, american cheese derretido, rúcula e maionese de alho especial da casa. “É uma junção de tudo que um jovem aficionado por hambúrguer mais gosta de comer”, defende Lucas, que teve inspiração na banda de rock Motorhead.

O Bucaneiros (@bucaneirosburguer), durante o mês de abril, lançou um concurso no Instagram com o objetivo de receber receitas de hambúrgueres. O campeão foi o Caprese Burguer. Na receita, pão, maionese de pesto, parmesão ralado, carne, muçarela de búfala, manjericão, tomate e azeite defumado. “Queremos que o público se identifique cada vez mais com a nossa marca, que se sinta perto”, diz o sócio Leonardo Diniz.

E para não dizer que não citamos São Paulo… Um ano de hambúrguer grátis. É com esse presente que o TT Burger (@t.t.burguer), assinado pelo chef Thomas Troisgros, vai receber os 100 primeiros clientes na unidade do bairro Itaim Bibi, nesta terça, 28. A partir do meio-dia, quem chegar primeiro garante uma unidade do T.T Burger e ainda recebe um voucher com direito a mais uma unidade grátis por mês durante o ano inteiro. Já nas outras unidades da rede pelo Brasil, o TT Burger lança o Quartteirão, preparado com 120g de blend angus premium, queijo cheddar, picles de pepino, cebola picada, ketchup e mostarda. “Hambúrguer é uma refeição completa, tem tudo que você comeria num almoço. É um sanduíche que é direto ao ponto e sem firulas”, diz Thomas.