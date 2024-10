Dia das Crianças: famosos narram suas memórias marcantes

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Há quem diga que a infância é a melhor época da vida. Com o Dia das Crianças neste sábado, 12, o país vai estar recheado de comemorações para os pequenos acompanhados de seus pais, embalados de nostalgia. Em meio às festividades, diversos famosos aproveitaram para lembrar algumas das melhores memórias afetivas que tem desta época – que vai desde brincar na rua até passar tempo com os mais velhos. A coluna GENTE conversou com alguns artistas para tentar relembrar um pouco a delícia de ser criança.

Ângelo Paes Leme: “São tantas… A melhor memória de infância para mim são as brincadeiras de rua. Você está no dia das crianças no melhor que uma criança pode estar brincando com os amigos na rua. Eu tive muita vida de rua, morei em uma vila então brincar com meus amigos e vizinhos sempre foi um ato de liberdade, de descobrimento, da infância mesmo. Então acho que é uma coisa boa”.

Camila Pitanga: “Meu pai me ensinando a andar de bicicleta, o que me vem de primeira é a emoção de ficar livre em uma bicicleta, foi meu pai que me ensinou no Rio. A gente morava lá na Barrinha, rua de asfalto, uma rua calma e ainda era possível brincar na rua, ainda era possível brincar de bola, não tinha celular e minha maior emoção foi andar de bicicleta, sem rodinha”.

Lázaro Ramos: “O quintal da minha tia avó. Porque eu fui criado em uma casa com quintal e isso fez muita diferença para mim, na sensação de liberdade, de pertencimento, de criatividade, era o lugar que eu brincava com meus primos. A minha infância foi uma infância muito pura, muito saudável ali naquele quintal. Então é a memória com mais afeto que eu tenho. O pé de goiaba do quintal da minha tia avó”.

Índira Nascimento: “Tenho muitas memórias de infância… Eu cresci na periferia de São Paulo em um bairro chamado Casa Verde e eu lembro de muito nova brincar de boneca no meu quarto sozinha porque sou filha única, mas é uma memória muito feliz”.

Betty Faria: “Eu me lembro de Copacabana. Eu ia toda semana, minha avo eu ia, passava grande musicais. Tem o Roxy, que agora vai virar uma grande casa de show, na época passava filmes europeus. Eu sou uma cria de cinema, memórias da infância é isso”.

Augusto Madeira: “Eu sou do subúrbio do Rio de Janeiro, a minha melhor memória de infância é de São Cosme Damião, eu podia matar aula, era o nosso Halloween. As pessoas abriam as portas para gente e é uma tradição muito linda”.

Paloma Bernardi: “Com meus pais, a gente tinha uma fazenda que a gente comia mexerica no pé, com meus irmãos e com a minha família”.

Isadora Cruz: “Eu tive uma infância muito boa, com os meus pais e com meus irmãos e eu acho que eu tenho muitas memórias em João Pessoa, na fazenda do meu avô, andando a cavalo…”

Amauri Soares: “A minha melhor memórias de infância era quando meus avós estavam vivos e comia o bolinho que eles faziam, brincava com meus primos e meus tios. A gente tem que valorizar a criança que tem dentro da gente, porque guardamos memórias muito poderosas”.

