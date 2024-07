Dia da Pizza: Chefs premiados revelam segredos da receita de sucesso

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Amada por muitos, quase unanimidade onde é servida, a pizza tem um dia para chamar de seu. Há especulações de que os romanos utilizavam uma massa esférica para descrever o pão assado no forno com algum tipo de recheio. Mas foi em Nápoles, sul da Itália, no século XVI, que provavelmente se preparou a primeira pizza como hoje apreciamos. Os padeiros napolitanos adicionavam tomate à superfície da massa e, assim, a pizza margherita foi criada – uma apetitosa homenagem à rainha Margherita de Savoia. Nesta quarta-feira, 10, Dia da Pizza, a coluna GENTE selecionou algumas casas em São Paulo e no Rio para aproveitar a data, além de chefs que revelam os segredos da popularidade do prato.

A começar pelo Ferro e Farinha (@ferroefarinha), do chef Sei Shiroma, primeira pizzaria carioca a entrar na lista das 100 melhores do mundo. O novaiorquino celebra 12 anos de Brasil, e o sucesso do restaurante, que acaba de entrar para as 10 melhores pizzas da América Latina pelo 50 Top Pizza – tendo quatro unidades: Botafogo, Leblon, Ipanema e Barra. “Quando a gente fala em pizza, é um produto que bastante gente tem referência. E quando faço uma pizza, não quero fazer a melhor, mas a minha pizza”, defende Shiroma.

Em São Paulo, Dani Branca é premiado no Mundial de Pizza Doc 2023 como o melhor pizzaiolo da América Latina. Radicado no Brasil há 20 anos, é dono da Forneria Paestum (@forneria_paestum_pizzaepasta), e da recém-aberta Soffio Pizzeria (@soffiopizzeria). “Pizza perfeita é feita com muita pesquisa, principalmente das técnicas de sova e, claro, com o garimpo de novas farinhas e matéria-prima de excelência. Uma boa massa finalizada com queijos, embutidos e legumes frescos faz toda a diferença”, diz Dani.

A QT Pizza Bar (@qtpizzabar), idealizada por Matheus Ramos, produz pizzas feitas ao estilo napolitano, com massa de fermentação natural, também em São Paulo. O chef foi escolhido Pizzaiolo do Ano 2024. “É uma comida simples, que se faz em qualquer lugar do mundo. A base dela é farinha e água, a mesma base do pão, que também se encontra em qualquer lugar. Além de tudo, é uma comida que as pessoas compartilham, o que acaba trazendo alegria pras mesas”.

A seguir, uma lista com mais nove opções para comemorar o Dia da Pizza:

A Bráz (@brazpizzaria) homenageia a pizzaria mais antiga de São Paulo e também presente no Rio, recriando cobertura que ganhou o nome da casa: a Castelões. A pizza especial, criada em conjunto com Fábio Donato, leva queijo Caccio cavalo Roni, molho de tomate Mutti e uma combinação de duas calabresas artesanais (125 reais). No Rio, a Cantina da Praça (@cantinadapracaipanema) serve pizzas rústicas ao anoitecer. Feitas com farinha italiana 00, são de longa fermentação e apresentam textura leve e aerada em casquinha crocante. Entre as redondas tradicionais, destaque para a clássica Pepperoni (74 reais), a mais pedida, feita com molho de tomate da casa, um mix de queijo muçarela, pepperoni e orégano. O restaurante Handz (@handzbyrodrigoeinsfeld) apresenta um menu completo, assinado pelo chef Rodrigo Einsfeld, com diversas versões da pizza napolitana. Ele participou do primeiro programa do MasterChef Profissionais, na Band. Destaque para a sugestão do chef, a Handz –muçarela, stracciatela e salsa tartufata; além da mais pedida, a pizza Parma (ambas por 61 reais). A Sova Fermentação Natural (@sovanatural), também no Rio, propõe degustação das suas redondas artesanais no dia 10 de julho (109 reais por pessoa). Em versão degustação, em um tamanho menor (15cm cada), são assadas na hora, conforme o pedido (até 99 reais). No Fuego Marambaia (@fuegomarambaia), em Petrópolis, região serrana fluminense, as pizzas são carro-chefe de Paula Labaki. São oito sabores idealizados, servidos de forma individual. Um exemplo é a Costela (82 reais), que leva molho bechamel, a tradicional costela do Fuego desfiada, gremolata e parmesão. Para os vegetarianos, a Blue (86 reais), com pêra marinada na brasa da casa. A Artesanos (@artesanos.bakery), comandada pelo casal Mariana Massena e Ricardo Rocha, com lojas em Botafogo e no Recreio, no Rio, apresenta ações especiais para a data. Quem for a uma das lojas também no dia 10 e consumir duas pizzas, ganha duas taças de vinhos para brindar. Destaque para a Pizza La Fresca Foresta (68 reais) – feita com mix de cogumelos frescos orgânicos com um purê de alho confit, queijo fior di latte e basilicão. A Fare Trattoria e Pizzaria (@faretrattoria), que conquistou os cariocas, também apresenta ação especial para a data. Quem for ao restaurante no Shopping da Gávea pedir La Nostra Pizza (69 reais) – feita com molho italiano, mozzarella fior di latte, mozzarella de búfala, tomate cereja, tapenade de azeitona, finalizada com grana padano e basílico – ganha taça de vinho Norton Malbec para brindar essa iguaria que se tornou paixão mundial. A Oggi Pizza Napoletana (@oggipizzanapoletana) levou aos bairros do Leblon e Tijuca o sabor de Nápoles com sua Pizza Napolitana. Para celebrar, lança um sabor exclusivo para a data: a Vesuviana (70 reais), feita com molho de tomate, mozzarella, queijo Emmenthal, presunto parma, burrata, azeite trufado e basilicão. A Zagga Pizza Bar (@zaggapizzabar), em Copacabana, lança um novo sabor para o Dia Nacional da Pizza. O pizzaiolo Gino Contin Jr., que conquistou o terceiro lugar no Pizza Challenge Las Vegas 2023, criou a Zagga Rocks. A nova pizza conta com uma seleção especial de queijos: gouda e brie; linguiça catalana e tomate Zagga (72 reais).