Detalhe curioso no ‘Jornal Nacional’ destaca substituta do X

Depois do bloqueio da rede social X no Brasil, uma nova plataforma surgiu como substituta para a de Elon Musk: o Bluesky. Idealizada em 2019 e criada dois anos depois, a rede se tornou uma opção para os brasileiros fãs do ex-Twitter. Com o número surpreendente de dois milhões de novos usuários na última semana. Nesta quarta-feira, 4, durante o encerramento do Jornal Nacional, da TV Globo, um detalhe curioso confirmou a alternativa. Ao final do telejornal, como de costume, são exibidos os perfis oficiais do programa. Antigamente, mostrava-se as contas do JN no Instagram e no X/Twitter, mas, pela primeira vez, os espectadores puderam ver o ícone da borboletinha azul do Bluesky. A rede social conta com mais de 7,6 milhões de pessoas inscritas e tem um visual quase idêntico ao do ex-Twitter.