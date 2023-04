Destaque em ‘White Lotus’, F. Murray Abraham é demitido por conduta em set

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

F. Murray Abraham, 83, foi demitido do elenco da série Mythic Quest depois de acusações de comportamento sexual inadequado. A postura do ator durante o trabalho motivou ao menos duas queixas. Na primeira, foi advertido para que se afastasse de algumas das atrizes. A segunda acusação teria desencadeado seu afastamento definitivo, depois que o caso chegou ao conhecimento do criador e protagonista da série, Rob McElhenney.

A saída foi anunciada em abril de 2022, antes do lançamento da terceira temporada da série. À época, Abraham não comentou o ocorrido, e a produtora Lionsgate somente confirmou a notícia de que o ator não fazia mais parte da equipe, sem dar explicações, conforme revelou a Rolling Stone. Com a repercussão, Abraham, que fez sucesso na segunda temporada de White Lotus, fez pedido de desculpas. “Este é um pedido de desculpas sincero e profundamente sentido. Embora nunca tenha sido minha intenção ofender ninguém, contei piadas, nada mais, que incomodaram alguns de meus colegas e, como resultado, perdi um ótimo emprego com pessoas maravilhosas. Minha compreensão aumentou com essa experiência e espero que eles me perdoem”, declarou.