Destaque do reality ‘Mestre do Sabor’ fala de projeto na capital gaúcha

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Destaque na edição 2020 do reality Mestre do Sabor, da TV Globo, quando se apresentou com tortelli de queijos brasileiros com tomate e azeitonas que conquistou os jurados, o chef paulistano Bruno Hoffman está de volta à cozinha italiana. Hoffman, que iniciou carreira aos 20 anos no Al Castello di Alessandro Boglione, na região de Alba, província de Piemonte, assume um projeto arrojado em Porto Alegre. “Fiquei muito animado, porque um dos meus propósitos é contribuir para a cena local, não só para os clientes, mas para os cozinheiros. Achei interessante poder participar dessa movimentação que está acontecendo em Porto Alegre, em que novos restaurantes incríveis vêm surgindo. Baseei o cardápio naquilo que acredito. O cerne principal é a Itália”, conta o chef.

O Benjamin Osteria Moderna, que ocupará um espaço no térreo do Edifício JBZ, é uma homenagem ao empresário João Benjamin Zaffari, morto em 2020, pelos filhos Bruno, Mauro e Fernanda, sócios na empreitada. O chef promete clássicos preparados à risca, mas também receitas criativas, como chips de polenta com emulsão de bacalhau e vitelo tonnato com picanha defumada. “O tortelli de queijos brasileiros é o prato que garantiu minha entrada no Mestre do Sabor e que carrego como assinatura. Vou rechear com queijos coloniais do Sul e servir com água de tomate e compota de tomate, azeite, manjericão e crocante de azeitona preta e sagu”, adianta Hoffman.

Realizado pela Belmondo, empresa de investimentos dos irmãos Zaniol Zaffari, o restaurante é o primeiro projeto comercial no Rio Grande do Sul assinado pelo arquiteto Sig Bergamin, que criou um espaço de 90 lugares divididos entre um salão, um bar com balcão e uma área para refeições reservadas. “Sempre gostei de reinterpretação de pratos e acho que a cozinha italiana tem uma base consistente, tanto em termos de estrutura como técnica e valorização do produto. É maravilhoso voltar às raízes, mas continuo no processo de reinterpretações, com uma cozinha que mescla tradição e autoria”, continua o chef.