Desfalque em ‘The Town’: Liam Payne cancela vinda ao Brasil

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Liam Payne revelou nesta sexta-feira, 25, que foi hospitalizado por conta de uma “grave infecção renal” e, por isso, terá que adiar todos os shows na América do Sul. O cantor estava no line-up do dia 7 de setembro do The Town – festival de música realizado em São Paulo nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro. Após a declaração do artista, o perfil do festival nas redes sociais também confirmou o cancelamento da apresentação.

“Durante a última semana estive no hospital com uma grave infecção renal, é algo que não desejaria a ninguém, e as ordens dos médicos são que agora preciso descansar e recuperar. Eu estava muito animado para tocar para vocês. Para todos vocês que compraram ingressos: sinto muito. Estamos trabalhando para reprogramar o mais rápido possível, mas por enquanto reembolsaremos os ingressos – portanto, fique atento às atualizações no ponto de compra”, justificou Liam em vídeo publicado nas redes sociais.

Na quinta-feira, 24, outra atração do The Town cancelou o show no festival – a banda Queens of The Stone Age, que estaria no dia 9 de setembro. “A atualização do line-up chega, pois, por recomendações médicas, a banda Queens of The Stone Age não poderá viajar para o Brasil”, escreveu o The Town em comunicado ao público, substituindo a atração pela banda Yeah Yeah Yeahs.

Siga